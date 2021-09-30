Dolar
8.89
Euro
10.32
Altın
1,760.84
ETH/USDT
2,977.80
BTC/USDT
43,183.00
BIST 100
1,404.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla damla sulama yöntemiyle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

Gökhan Zobar   | 30.09.2021
Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

Edirne

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla damla sulama yöntemiyle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı kentte, "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Damla sulama sistemiyle geleneksel çeltik üretiminde harcanan su miktarına göre yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlandı.

Olgunlaşan çeltikler hasat edilmeye başlanırken, Edirne Valisi Ekrem Canalp İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında proje kapsamında ekimine eşlik ettiği tarlada bu kez hasada katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile biçerdövere binen Vali Canalp çeltik hasadı yaptı.

Canalp, burada yaptığı açıklamada damla sulama yönteminin çeltik üretimine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.

Damla sulama yöntemiyle engebeli ve eğimli arazilerde ekim yapılabildiğini ve önemli miktarda su tasarrufu sağlandığını dile getiren Canalp, bu yöntemle Edirne'nin çeltik üretiminin artacağını ifade etti.

Canalp, damla sulamanın birçok avantajı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle yamaç arazi çeltik tarımına açılmış oluyor. Su gittikçe kıymetleniyor. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte suyun kıymeti her geçen gün daha da artıyor. Burada dekar başına kullanılan su miktarı çok makul seviyelere indirilmiş oluyor. Suyun tamamı ürüne gitmiş oluyor, buharlaşmadan kaynaklı su kaybı önlenmiş oluyor.

Bu yöntemle iki ürün ekme şansı da ortaya çıkıyor. Arpa gibi erken hasat edilen ürünlerden sonra bu yöntemle çeltik ekimi yapılarak ikinci ürün olarak ekme fırsatı da elde edilebilecek."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun "gergin" olduğunu söyledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da 15 ülke Kovid-19 aşılama hedefine ulaştı
BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak
Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı

Benzer haberler

Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen pamukta rekolte beklentisi arttı

Tescilli 'Cimin' üzümünde kuraklığa rağmen verim kaybı yaşanmadı

Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı
Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdü

Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdü
'Ekilmemiş arazi kalmayacak' dediler makineleriyle çiftçinin yardımına koştular

'Ekilmemiş arazi kalmayacak' dediler makineleriyle çiftçinin yardımına koştular