Süt işletmesi güneşten elde ettiği enerjiyle giderlerini azaltıyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir süt işletmesi, devlet desteğiyle kurduğu enerji santrali sayesinde elektrik ihtiyacının büyük bölümünü güneşten karşılıyor.
Kırklareli
İlçede faaliyet gösteren bir hayvancılık ve tarım çiftliğinde 2022 yılında 652 panelle kurulan güneş enerji sistemi, işletmenin enerji giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağladı.
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Günlük ortalama 32 ton süt üretilen tesiste, elektrik enerjisinin yüzde 75'i güneşten elde ediliyor.
"Hedefimiz elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak"
Çiftliğin işletme müdürü Selahattin Çelik, AA muhabirine, GES projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.
Güneş enerjisinin sağladığı avantajlardan memnun olduklarını belirten Çelik, "GES projesi kapsamında 652 panelimiz var. Yıl ortalamasına göre elektrik ihtiyacımızın yüzde 75'ini karşılıyoruz. Yaz aylarında bu oran yüzde 90'a kadar çıkıyor. Paneller sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Hedefimiz, elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılamak. Bunun için gelecek yıl panel sayısını artırmayı planlıyoruz." dedi.
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