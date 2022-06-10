Şüphe uyandıran kargo gönderisinden 2 milyon adet captagona ulaşıldı
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Esendere Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda da 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere'de gerçekleştirilen uyuşturucu yakalamalarına ilişkin detaylar belli oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dün sosyal medya hesabından paylaştığı başarılı uyuşturucu yakalamalarına ilişkin ayrıntılar açıklandı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Esendere Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda da 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince hem yolculara hem de kargo gönderilerine ilişkin yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bir kargo gönderisi şüpheli bulundu.
Kargo gönderisinde yapılan aramada paket içinde uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Uyuşturucunun teslim edileceği kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalara başlandı.
Bu kapsamda göndericilere ait 3'ü İstanbul'da, 1'i Mersin’de olmak üzere 4 farklı adres tespit edildi. Harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda tespit edilen adreslere gerçekleştirdikleri operasyonlarda yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirdi.
Tırda sıvı ve kristal formda metamfetamin bulundu
Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda da Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.
X-ray taramasına yönlendirilen araçta yapılan aramada şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada, köpeklerin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgelere tepki verdiği gözlendi.
Belirlenen noktalarda yapılan detaylı aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş vaziyette sıvı ve kristal formda toplamda 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalara Gaziosmanpaşa ve Esendere Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.