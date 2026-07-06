Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon yolcuyu taşımayı hedeflediğini bildirdi.

SunExpress temmuz ile ağustosta 4 milyon yolcuyu taşımayı hedefliyor Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon yolcuyu taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk aylarında yaşanan jeopolitik gelişmeler rezervasyonları kısa süreli etkilese de Türkiye'ye yönelik talepte kalıcı bir zayıflama yaşanmadı.

Yaz sezonu için özellikle seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonların katkısıyla yolcu sayısı ivme kazandı.

Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin başında gelen Almanya'dan gelen talep, bu toparlanmada önemli rol oynadı.

SunExpress, yılın ilk yarısında 6,3 milyon yolcu taşırken temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon yolcuyu hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Marcus Schnabel, 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstlendiklerini ve Türk turizmine katkı sağladıklarını belirtti.

Bugün gelinen noktada Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha gördüklerini kaydeden Schnabel, "Türkiye'ye talep devam ederken değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Erken rezervasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sektör paydaşlarımızla birlikte disiplinle yönetirken Türkiye'nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun vadeli güvenimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antalya ve İzmir'e haftalık bini aşkın sefer"

SunExpress'in Türkiye'ye yönelik uçuşlarda bir numaralı tatil hava yolu olma hedefi olduğunu aktaran Schnabel, şöyle devam etti:

"Bizim için bağlantı kurmak yalnızca iki noktayı birbirine bağlamak değil, kültürleri, insanları ve fırsatları buluşturmak anlamına geliyor. Güvenilirlik, müşteri deneyimi ve güçlü işbirlikleri odağımızı korurken Türkiye'nin turizm potansiyeline ve havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'ye yönelik uçuşlarda lider tatil hava yolu olma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz."

SunExpress'in yaz sezonunda turizmin gözde merkezlerinden Antalya ve İzmir'e haftalık 1000'i aşkın sefer gerçekleştireceğini aktaran Schnabel, Antalya ve İzmir'in ana taşıyıcısı olduklarını, "Türk Rivierası"na en fazla uluslararası sefer düzenleyen hava yolu olarak bölgeyi dünyaya bağlamaya devam etmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ise şirketin hizmet ihracatına yaptığı katkıyı kaydetti.

Eminoğlu, "2025 yılında operasyonel gücümüzü, geniş uçuş ağımızı ve sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyarak, Türkiye turizmine ve ekonomisine katkı sunmayı sürdürdük. Bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayarak hizmet ihracatında ülkemizin önde gelen şirketleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirme hedefimiz açısından da önemli bir motivasyon kaynağı." değerlendirmesini yaptı.

Yazın 18 yeni hat

Hava yolu şirketi, bu yaz sezonunda Antalya'ya haftalık yaklaşık 800 ve İzmir'e ise 250'nin üzerinde sefer gerçekleştirecek.

Bu kapsamda SunExpress, bu dönemde toplam 18 yeni hattı hizmete aldı.

Hava yolu şirketi, Antalya-Bratislava, İzmir-Podgorica, Bodrum-Tiran ve Priştine, Ankara-Rotterdam, Edremit-Münih ve Hannover, Hatay-Düsseldorf ile Çukurova-Köln gibi yeni bağlantılarla Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya'daki varlığını genişletiyor.

Geçen yıl, Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer alan şirket, 2026 yılında 4 yeni "Boeing 737-8" uçağı filosuna dahil etti.

Şirket, 2027 yılında teslim alacağı 11 yeni uçakla da filo modernizasyonunu sürdürecek.

Antalya'da hayata geçirilecek bakım hangarı yatırımı ise hava yolunun sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken bölgedeki havacılık altyapısının gelişimine katkı sağlayacak.