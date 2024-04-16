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Ekonomi

Şubatta ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 11,3, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Şubatta ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 yükseldi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi de yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 yükseldi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 artış gösterdi.

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