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Ekonomi

Su ürünleri üretimi arttı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi.

Mustafa Çalkaya   | 05.06.2020
Su ürünleri üretimi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 33,1 yükselerek 836 bin 524 ton oldu. Üretimin yüzde 44,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 6,8'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,8'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 47,5, yetiştiricilik üretimi yüzde 18,7 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 463 bin 168 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 373 bin 356 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı yıllık bazda yüzde 52, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 yükseldi.

Kişi başı su ürünleri tüketimi arttı

Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 262 bin 544 tonla en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Bunu 38 bin 78 ton ile çaça ve 19 bin 119 ton ile sardalya takip etti.

Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,14 kilogram olurken, 2019 yılında yüzde 2 artarak 6,26 kilograma yükseldi.

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