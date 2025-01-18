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Ekonomi

Su ürünleri ihracatında hedef 2,5 milyar doları geçmek

İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri ihracatının 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştığını belirterek, 3 yıl içinde 2,5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Fırat Özdemir  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Su ürünleri ihracatında hedef 2,5 milyar doları geçmek Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında geçen yıl hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin 2024'te su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2 milyar 19 milyon 646 bin doları bulduğunu aktaran Demir, "İhracatta levrek lider. Yaklaşık levrekte 580 milyon dolar, çipurada 508 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Türk somonu son dönemde parlayan bir yıldız ve 450 milyon dolar civarında bir ihracatı yakaladık. Orkinosta büyük bir artış var." dedi.

Demir, dünyada ve Türkiye'de balık tüketiminin arttığını da belirterek, sağlıklı beslenme anlayışının deniz ürünlerine talebi yükselttiğini söyledi.

"Ülkelere göre satışlarımız var"

Türkiye'nin su ürünleri bakımında potansiyelinin yüksek olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının da üretimi teşvik ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yüksek potansiyelimizi açığa çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 3 yıl içerisinde ihracatta 2,5 milyar doları aşmaktır. Enflasyon ve kur dengesi oturduğu takdirde bu hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ege Bölgesi su ürünleri ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ege Denizi balık üretiminde uygun ve bu açıdan ihracatta en büyük payı Ege Bölgesi alıyor. Japonya, Güney Kore orkinosu, Rusya Türk somonunu, İtalya çipura, İngiltere levrek, Amerika ise iri levrek talep ediyor. Ülkelere göre satışlarımız var. Şu anda Türkiye'deki özellikle levrek fiyatları yurt dışına göre çok ucuz."

Demir, yurt dışındaki fuarlarda yaptıkları tanıtımla, şeflerle yaptıkları organizasyonlarla balık ihracatını arttırdıklarını sözlerine ekledi.

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