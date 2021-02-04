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Ekonomi

Su ürünleri ihracatı yeni yıla hızlı başladı

Türkiye'nin ocak ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolara ulaştı.

Yusuf Şahbaz   | 04.02.2021
Su ürünleri ihracatı yeni yıla hızlı başladı

İzmir

Türkiye'nin ocak ayı su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiyi göre, Türkiye'nin 2020'de su ürünleri ihracatı 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni yıla da hızlı giriş yapan üreticiler, ocak ayını yükselişle tamamladı. Geçen yılın ocak ayında 90 milyon 298 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, 2021'in aynı döneminde 100 milyon 809 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Levrek, su ürünleri ihracatında 31 milyon 677 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu balığı, 25 milyon 469 bin dolarla çipura izledi. Alabalık ve orkinos ihracatından ise 10'ar milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

2023 hedefi 1,5 milyar dolar

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde son yıllarda çok ciddi başarılara imza attığını söyledi.

Artan ihracatla moral bulduklarını dile getiren Kızıltan, "Geçen yılı rekorla kapatmıştık. Bu seneye de çok iyi başladık. Sektör olarak yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tam. Türk su ürünleri sektörü 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor, salgın da bu yolculuğa engel olamadı." dedi.

İç piyasada da tüketimin salgınla arttığına işaret eden Kızıltan, özellikle levrek ve çipuraya yoğun talep olduğunu vurguladı.

Türk balığının Avrupa ülkelerinden büyük rağbet gördüğünü ifade eden Kızıltan, "En büyük pazarımız Hollanda ve İtalya. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB ülkelerinde tüketiliyor. Dünyanın önde gelen restoranlarında Türk levreği, çipurası talep görüyor. Salgın döneminde balığa talep yurt dışında da artıyor. Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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