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Ekonomi

SPK'den kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı.

Fatma Eda Topcu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
SPK'den kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin duyuru

Istanbul

SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şirketlerin listesine https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/faaliyette-bulunanlar-listesi ve https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/tasfiye-beyaninda-bulunanlar-listesi adreslerinden ulaşılabiliyor.

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