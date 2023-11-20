Dolar
28.73
Euro
31.45
Altın
1,978.12
ETH/USDT
2,045.50
BTC/USDT
37,521.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Cenk Özkaçar, Euro 2024 Eleme Grubu’nda yarın akşam Galler ile oynanacak maça ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ergin Garip  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

İstanbul

SPK bülteninde, TDGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Altun Kanat, Emre Kanat, Hüseyin Umut Çalışkan, Murat Tektaş, Mustafa Cem Pehlivan, Nuran Özden, Serdar Gece ve Vedat Orhan Özcan'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek
Giresun'da, dalgalar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi
Yeryüzü Çocukları Derneğinden Filistinli çocuklara destek eylemi
Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldı

Benzer haberler

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK Başkanı Gönül: Tapu işlemlerinde gayrimenkul değerlemesi vergi kaybının önlemesine imkan verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet