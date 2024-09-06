Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,180.10
BTC/USDT
53,148.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağında ekiplerin aramaları sürüyor
logo
Ekonomi

SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Fatma Eda Topcu  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

İstanbul

SPK haftalık bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"​​​​​​​Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı
Filistin makamları Türk yetkililere: Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir
Bakan Fidan, Priştine'de NATO Barış Gücü Karargahı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti
Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum

Benzer haberler

SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'den "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı"na ilişkin duyuru

Borsa günü düşüşle tamamladı

MSB ile SPK arasında "finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalandı

MSB ile SPK arasında "finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalandı
Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti

Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecek

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet