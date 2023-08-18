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Ekonomi

SPK'den 13 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Uğur Aslanhan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
SPK'den 13 kişiye geçici işlem yasağı

Istanbul

SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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