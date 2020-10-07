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Ekonomi

SPK üst yönetimine atama

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı. Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirildi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.10.2020
SPK üst yönetimine atama

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.

SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın'ın da yeniden üye olarak seçildi.

Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.

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