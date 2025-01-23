Dolar
35.63
Euro
37.20
Altın
2,753.20
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
104,005.00
BIST 100
10,109.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK 4 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ile Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzını onayladı.

Uğur Aslanhan  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
SPK 4 şirketin halka arzını onayladı

İstanbul

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vişne Madencilik'in 37,44 liradan, Seranit Granit Seramik'in 12 liradan, Enda Enerji Holding'in 17,44 liradan ve Birleşim Grup Enerji'nin 12,14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 980 milyon liralık, e-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin ise 267,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 13 milyar liralık, Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 130 milyon liralık, Vera Konsept GYO AŞ'nin 3,5 milyar liralık, Limak Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 600 milyon dolarlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Destek Finans Faktoring AŞ'nin 21 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Fibabanka AŞ İkinci Varlık Finansman Fonu'nun 10 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, "Sparta Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ile "Neo Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

"Nurol Portföy Yönetimi AŞ Onbirinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" ile "Qinvest Portföy Yönetimi AŞ X12 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilerek, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebi onaylandı.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete yaklaşık 140 bin liralık idari para cezası verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 30 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini de kararlaştırdı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme
Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

SPK 4 şirketin halka arzını onayladı

SPK 4 şirketin halka arzını onayladı

SPK ve Borsa İstanbul'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uluslararası görev

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet