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Ekonomi

SPK, 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Fatma Eda Topcu  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
SPK, 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

İstanbul

SPK bültenine göre kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca, Dap Gayrimenkul Geliştirmenin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon liraya karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ (Şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 311 bin 134 lira idari para cezası, Pınar Süt Mamülleri Sanayiye 155 bin 567 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticarete 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 7 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 11 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyusunda bulunulmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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