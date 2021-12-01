Dolar
13.26
Euro
15.01
Altın
1,784.52
ETH/USDT
4,704.10
BTC/USDT
58,584.00
BIST 100
1,857.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Ekonomi

S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşunun EMEA Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 için ise 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 01.12.2021
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2’ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7’ye yükseltildiği bildirildi.

S&P’nin raporunda, Güney Afrika’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 4,9’a, 2022 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4’e revize edildiği hatırlatılırken Polonya’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,1 puan artırılarak 5,2’ye, 2022 için 0,3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi.

Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı bildirildi.

Gelişen piyasalarda ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığının da vurgulandığı raporda, bazı sektörlerin kapasitesinin altında performans sergilemesine rağmen, çoğu gelişen piyasa ekonomisinin 2022 yılında ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, dünya genelinde Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı
İsveç'te aşı pasaportu uygulaması, eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı

Benzer haberler

S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’den yüzde 9’a yükseltti

İTO Başkanı Avdagiç: Büyüme, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen politikaların devamının önemini göstermiştir

Türkiye 3'üncü çeyrek büyüme oranıyla G20'nin zirvesinde

Türkiye 3'üncü çeyrek büyüme oranıyla G20'nin zirvesinde
MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır

MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır
Yıl sonunda çift haneli büyüme kapısı aralandı

Yıl sonunda çift haneli büyüme kapısı aralandı