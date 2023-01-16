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Ekonomi

S&P: Küresel sukuk ihracı bu yıl azalmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), küresel sukuk ihracındaki azalışın 2023'te de süreceğini öngördü.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.01.2023
S&P: Küresel sukuk ihracı bu yıl azalmaya devam edecek

New York

S&P'den yapılan açıklamada, 2021'de 170,4 milyar dolar ve 2022'de 155,8 milyar dolar olan küresel sukuk ihracının bu yıl da 150 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Özellikle Suudi Arabistan gibi hükümetlerin dönüşüm planları olan ve iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemlerinin tüm projeleri finanse etme kapasitesine sahip olmayacağı ülkelerde, şirketlerin ihraç hacimlerine katkıda bulunma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

Önemli İslami finans ülkelerindeki ihraççılar arasında enerji dönüşümü ile çevresel, sosyal ve yönetişim konularına ilişkin farkındalığın artması nedeniyle devam eden bir ivmenin görüldüğü kaydedildi.

Büyümeyi hızlandırabilecek ve süreci daha cazip hale getirebilecek dijital araçların otomasyonu ve ihracına yönelik ise sukuk piyasasının geleneksel piyasanın gerisinde kaldığı ifade edildi.

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