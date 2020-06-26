Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor.
logo
Ekonomi

S&P: ABD ekonomisinde toparlanma yavaş olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisinde resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceğini belirterek, ancak ekonomik toparlanmanın yavaş olabileceğini ifade etti.

Dilara Zengin   | 26.06.2020
S&P: ABD ekonomisinde toparlanma yavaş olacak

Washington

S&P'den yapılan açıklamada, ABD genelinde ekonomik faaliyetin normalleşmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı, ancak ülke ekonomisinin salgından önceki haline dönebilmesi için uzun bir yolu olduğu bildirildi. 

ABD ekonomisinde mayıs ayında dip seviyelerin görüldüğü ve resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceği aktarılan açıklamada, "Kötü haber, toparlanma yavaş olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının 2019 sonu seviyesine geri dönebilmesinin yaklaşık 2 yılı bulacağına işaret edilerek, işsizlik oranının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği, tüketici harcamalarının azaldığı ve iş talebinin yavaş bir toparlanma gösterdiği kaydedildi.

Salgında ikinci dalganın yaşanması halinde toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasının, 2021'de ise yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan, S&P'den yapılan bir diğer açıklamada ise Kovid-19 salgınının Asya-Pasifik ekonomilerinde 3 trilyon dolarlık kayba neden olacağı ifade edildi. Açıklamada, Asya-Pasifik ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,9'luk büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 823'e yükseldi
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti
Türkiye'den San Marino'ya "maske" yardımı
HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 823'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 823'e yükseldi

S&P: ABD ekonomisinde toparlanma yavaş olacak

Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti
CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi

CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi