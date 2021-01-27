Euro
8.95
Dolar
7.39
BIST 100
1,496.06
Altın
1,841.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenliyor
logo
Ekonomi

S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ve AB'deki tahvil alım programlarının bu yıl gelişmiş ekonomilerin kredi notlarını koruyacağını ancak yoksul ülkelerin aynı kaderi paylaşmayabileceğini duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 27.01.2021
S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının tahvil alım programlarının, bu yıl gelişmiş ülkelerin kredi notlarının korunmasına yardımcı olacağı belirtildi. 

Açıklamada, G7 ülkelerinin borçlarının GSYH'lerine oranın 2019'a kıyasla 23 puan yükselmesine karşın şimdilik bu artışın reytinglerin düşürülmesine neden olmayacağı kaydedildi.

S&P'nin son bir yılda Afrika'da 8, Orta Doğu'da 5, Güney ve Orta Amerika ile Karayipler'de toplam 11 ülkenin kredi notunu düşürdüğü hatırlatılan açıklamada, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkelerde daha çok not indirimi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, halen 16 gelişmekte olan ülkenin kredi notu görünümünün negatif seviyede olduğu, bu ülkelerin görünümlerinin bir not indirimi ile karşı karşıya gelebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Brezilya ve Güney Afrika'nın, hızla artan borç seviyeleri nedeniyle 2023'e kadar istikrar kazanmasının beklenmediği de kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısının hala tedarik edilmemesi halkı endişelendiriyor
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Benzer haberler

S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

Moody's: Brexit anlaşması, İngiltere'yi ekonomik etkilerden korumaya yetmeyebilir

Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı

Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı
Eski İngiltere Başbakanı Brown, bölünme tehlikesine işaret edip devlet yönetiminde reform istedi

Eski İngiltere Başbakanı Brown, bölünme tehlikesine işaret edip devlet yönetiminde reform istedi
İngiltere'de 'en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına' yönelik operasyonlarda 320 kişi tutuklandı

İngiltere'de 'en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına' yönelik operasyonlarda 320 kişi tutuklandı