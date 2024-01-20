Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.90
BTC/USDT
41,599.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kızılay Meydanı'nda kurulan Planetaryuma telefon bağlantısı gerçekleştiriyor Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek
logo
Ekonomi

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı

Türkiye'de 2019-2023 döneminde, kapanan her bir şirket yerine altı şirket açıldı.

Mertkan Oruç, Mustafa Çalkaya  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde Türkiye'de kurulan şirket sayısı 570 bine yaklaştı.

2019'da 84 bin 102 şirket kurulurken, 2020'de bu sayı 101 bin 318'e çıktı. 2021'de kurulan şirket sayısı 109 bin 695 olarak kayıtlara geçerken 2022'de 140 bin 229 oldu. Kahramanmaraş depreminin yaşandığı geçen yıl ise kurulan şirket sayısında bir önceki yıla göre düşüş gözlendi. 2023'te 128 bin 528 yeni işletme faaliyete başladı.

Aynı dönem, kapanan şirketler açısından değerlendirildiğinde ise toplam 93 bin 838 şirketin faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2019'da kapanan şirket sayısı 13 bin 197 iken, bu sayı 2020'de 15 bin 366, 2021'de 16 bin 222, 2022'de 23 bin 170 ve 2023'te 25 bin 883 olarak hesaplandı.

Bu 5 yıllık dönemde toplam 563 bin 872 şirket faaliyete başlarken, 93 bin 838 şirket kapandı. Böylece 2019-2023 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 6 şirket faaliyete başladı.

En fazla limited şirket kuruldu

Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü.

Bu dönemde kurulan şirketlerin 489 bin 294'ü limited, 74 bin 483'ü anonim, 92'si kolektif şirket olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı dalgalı bir seyir izledi. 2019'da 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kurulurken, 2020'de 10 bin 362, 2021'de 13 bin 445 ve 2022'de 20 bin 135 şirket faaliyet başlattı. 2023'te ise yabancı sermayeli şirket sayısı 12 bin 241 olarak hesaplandı. Bu dönemde kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı toplamı 68 bin 817 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
Van'da imamlar teorik ve uygulamalı eğitimlerle "AFAD gönüllüsü" oldu

Benzer haberler

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı

Safranbolu safranı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet