Dolar
13.87
Euro
15.69
Altın
1,791.97
ETH/USDT
3,194.90
BTC/USDT
41,624.00
BIST 100
2,007.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon doların iade edileceğini duyurdu.

Tufan Aktaş   | 07.01.2022
Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek

İstanbul

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre Roble, kuraklık nedeniyle 55 ton gıda ve tıbbi yardım yollayan BAE'ye teşekkür etti.

Roble, Nisan 2018'de Mogadişu'daki Aden Havalimanı'nda el konulan ve BAE'nin ülkeye gizlice soktuğu anlaşılan 9,6 milyon doları da iade edeceklerini belirtti.

Somali, BAE'nin Somaliland ve Etiyopya ile Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapması sonrası bu ülkeye tepki göstermiş, ülkeye sokulan paraların ardından da tüm ilişkileri koparmıştı.

İstihbarat birimlerince el konulan para, detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledilmiş, BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

BAE, yaşanan gerginliğin ardından ülkedeki askeri eğitim misyonuna da son vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
Tedbirlere uyulmazsa Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir
İngiliz ordusundan hastanelerde Kovid-19 kaynaklı personel eksikliğinin telafisine destek
Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

Benzer haberler

Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek

Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi

Somali, kendine has seçim sistemiyle siyasi krizi aşmayı amaçlıyor

Somali'de siyasi kriz ve seçim sürecindeki belirsizlik derinleşiyor

Somali'de siyasi kriz ve seçim sürecindeki belirsizlik derinleşiyor
Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı

Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı