Sofralık zeytinde dünya birinciliği, zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliği hedefi
EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2022-2023 sezonu için öngörülen 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton zeytinyağı rekoltesinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükseleceğini söyledi.
İzmir
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) tarafından bir otelde düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması"nın açılışında konuşan Er, bu sezon zeytinyağı sektörü olarak tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını belirtti.
31 Ekim'de sona eren 2021-2022 zeytinyağı ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, zeytinyağı ihracatının yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdiklerini anlatan Er, yeni sezonda daha güzel gelişmeler beklediklerine işaret etti.
Zeytin ağacı varlığı bakımından İspanya'nın 330 milyon ağaçla ilk, Türkiye'nin de 193 milyon ağaçla 2. sırada yer aldığını kaydeden Er, şöyle konuştu:
"Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi rekolte tahmin raporuna göre 2022-2023 sezonunda 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Bu rakamlara ulaşılabilirse Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tabloyla karşı karşıya kalacağız demektir. Bu rakamlarla Türkiye, sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükselecek. Bu sevindirici gelişmelere rağmen üzülerek görüyoruz ki sektör için hayati önem taşıyan 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu, hazırlanan torba kanun içerisinde yer alan teklif ile tekrar delinmeye çalışılmakta. Ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan zeytincilik sektörünün geleceği açısından büyük tehdit oluşturan bu girişimin bir an önce iptal edilmesi ve sektörümüzün rakip ülkelerde olduğu şekilde korunmaya ve desteklenmeye devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 3573 sayılı Zeytincilik Kanuna tamamen aykırı olan ve son 20 yılda sektöre yapılan tüm yatırımların boşa gitmesine neden olacak kanun teklifi iptal edilmeli."
Er, sektör olarak çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün fiyatlarının rakip üretici ülkelerle uyumlu hale getirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.
Programda Doç. Dr. Ahmet Uhri, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Gıda Yüksek Mühendisi Müge Aşan Nebioğlu, sektör ve gelecek beklentilerini anlattı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen "2021 Yılı Zeytin-Zeytinyağı İhracatı Ödül Töreni"nde de başarılı zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı 20 firmaya ödülleri verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.