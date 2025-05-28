Dolar
39.06
Euro
44.34
Altın
3,308.49
ETH/USDT
2,654.30
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sofralık yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatları, kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olacak.

Mustafa Çalkaya  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Sofralık yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının yumurta üretimini önemli ölçüde azalttığı, artan iç talebin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Vatandaşın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat'ta sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak iç piyasada fiyat artışlarının devam etmesi üzerine bu kesinti, 25 Mart'ta 1,5 dolara yükseltildi. Diğer yandan, arzın yeniden artmaya başlaması, yeni sürülerden elde edilen 53 gram altı 'small' yumurtalara yönelik iç talebin zayıf kalması ve organik yumurta ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik sektör talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınarak, bu doğrultuda, ilgili karar çerçevesinde, ⁠Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatının fon kesintisinden muaf tutulabileceği değerlendirilmiş ve gerekli düzenleme yapılmıştır."

Açıklamada, Bakanlık olarak gelecek dönemde de ilgili kurumlarla işbirliği içinde, gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı
11 il için "sarı" meteorolojik uyarı
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu

Benzer haberler

Sofralık yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi

Sofralık yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi

Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı

İstanbul İhracatçı Birliklerinden 4 ayda 3,9 milyar dolarlık ihracat

Bingöl'ün berrak sularında yetiştirilen somonlar dünya sofralarına ulaşıyor

Bingöl'ün berrak sularında yetiştirilen somonlar dünya sofralarına ulaşıyor
AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı
Gümrüklerde el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi

Gümrüklerde el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet