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Ekonomi

SOCAR AQS Türkiye'de saha tesisi açıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin sondaj birimi SOCAR AQS, Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi için Türkiye'deki ilk tam donanımlı ve modern saha tesisi merkezinin açıldığını duyurdu.

10.02.2020
SOCAR AQS Türkiye'de saha tesisi açıyor

Ankara
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS'den yapılan yazılı açıklamaya göre tesis, müşterilerine birinci sınıf sondaj ve tamamlama hizmeti sunmak için tam donanımlı ofis binası, yaşam alanı, kapalı depo, çimento karıştırma alanı, sondaj ve çamur sıvıları tesisini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuz Gölü Proje Müdürü Silvio Bresciani, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunmalarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Saha tesisimizi Tuz Gölü bölgesinde kurarak hem operasyonlarımızın etkinliğini destekliyor, hem de saha ekibimiz ve alt yüklenicilerimiz için iyi bir çalışma ortamı ve öğrenme merkezi yaratıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan projenin başlangıcından itibaren şirket, 5 ana sondaj kulesinin mobilize işlemlerini tamamladı

Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi, 4,4 milyar metreküp yer altı gaz depolama kapasitesi oluşturmak için tuz kubbesine açılacak 40 kuyudan oluşacak.
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