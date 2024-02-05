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Ekonomi

Snap, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor

ABD'li sosyal medya şirketi Snap, küresel iş gücünü yüzde 10 azaltmaya yönelik planını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Snap, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor

New York

Snap'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yaptığı bildirimde, şirketi yüksek öncelikleri doğrultusunda en iyi şekilde konumlandırmak ve zaman içinde büyümeyi desteklemek için ekibi yeniden yapılandırma kararı alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda, şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılacağı kaydedildi.

Bildirimde, kıdem tazminatı ve ilgili masraflar nedeniyle 55-75 milyon dolar arasında maliyete maruz kalınacağı, bunun 45-55 milyon dolarının da nakit olmasının beklendiği, maliyetlerin çoğunun yılın ilk çeyreğinde oluşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Her ülkedeki potansiyel işten çıkarmaların yerel yasa ve gerekliliklerine göre ilerleyeceği, dolayısıyla bazı ülkelerde sürecin 2024'ün ikinci çeyreğine veya daha sonraya uzayabileceği aktarılan bildirimde, muhtemel masrafların bir dizi varsayıma tabi olduğu ve tahmin edilenden farklı tahakkuk edebileceği vurgulandı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların şirketin 500'den fazla çalışanını etkileyeceği kaydedildi.

Ağustos 2022'de çalışanlarının yüzde 20'sinin işine son vereceğini açıklayan Snap, o tarihten bu yana birkaç kez işten çıkarmaya gitmişti.

Şirket son olarak da geçen yıl kasım ayında işten çıkarma gerçekleştirmişti.

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