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Ekonomi

Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehirde küçükbaş hayvan sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Serhat Zafer  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçti

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Sivas'a özgü Kangal Akkaraman cinsi koyunların kuzularıyla buluşma anı için düzenlenen programa katıldı.

Tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Şimşek, Ulaş Tarım İşletmesinin önemli bir tesis olduğunu vurguladı.

Şimşek, işletmenin tohumluk yem bitkisi üretiminin yanı sıra Akkaraman Kangal koyunu üretimi açısından da ön plana çıktığını belirterek, "Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda. Bu anlamda aslında ilimiz ve özellikle de tarım işletmemiz merkez. Buradan tüm Türkiye'nin Akkaraman koyun cinsi ihtiyacı karşılanıyor. Bu üretimin artması noktasında da bizlerin yoğun bir çabası var." ifadelerini kullandı.

"Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz"

Sivas'ta tarım alanında yürütülen başarılı projelerin ardından küçükbaş hayvan varlığının 1 milyonu geçtiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle mera alanları açısından çok elverişli bir iliz ve mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye'deki üçüncü il durumundayız. Biz de böyle bir potansiyeli harekete geçirmek ve ilimizde bulunan küçükbaş hayvan sayısını artırmak adına projeler üretiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve çabalar sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçmiş durumda."

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