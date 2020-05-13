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Ekonomi

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı

Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı.

Arife Yıldız Ünal   | 13.05.2020
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı

Ankara

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi.

Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

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