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Ekonomi

Shell: Küresel LNG ticareti büyümeye devam ediyor

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon ton artışla 360 milyon tona yükseldi.

Murat Temizer   | 26.02.2021
Shell: Küresel LNG ticareti büyümeye devam ediyor

Ankara

Shell tarafından yayımlanan rapora göre, düşük karbonlu enerji ekonomisi için önemli olan LNG'ye talep 2040'a kadar yaklaşık iki kat artarak 700 milyon tona ulaşacak.

Asya ülkelerinde doğal gaz talebi artmaya devam ederken, çok sayıda ülkenin karbon emisyonunu azaltmak için doğal gaza yönelmesi bekleniyor. Ayrıca, elektrik üretmek için kullanılan gaz miktarının yükselmesi de talep artışına neden olacak göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, gelecekte olası bir arz sıkıntısının yaşanmaması için sektörde daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor. ​​​​​​​

Küresel LNG ticaretinin büyümeye devam ettiği vurgulanan rapora göre, LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon ton artışla 360 milyon tona yükseldi.




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