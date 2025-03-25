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Ekonomi

Shell harcamalarını azaltmayı, LNG satışlarını büyütmeyi hedefliyor

Enerji şirketi Shell, 2028'e kadarki yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirmeyi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını 5 yıl içinde yüzde 4-5 büyütmeyi planladığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Shell harcamalarını azaltmayı, LNG satışlarını büyütmeyi hedefliyor

Londra

Shell, bugün yatırımcılarla gerçekleştireceği Sermaye Piyasaları Günü öncesinde yeni stratejisine ilişkin planlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, hisse geri alımlarına odaklanarak hissedar dağıtım politikasını operasyonlardan elde edilen nakit akışının yüzde 40-50 seviyesine yükseltecek. Bu oran daha önce yüzde 30-40 bandında bulunuyordu.

Shell, planlanan yıllık harcamalarını ise 2028'e kadar 20-22 milyar dolar aralığına indirdi. Şirket bu kapsamda yapısal maliyet azaltma hedefini 2028 sonuna kadar 5-7 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

Dünyanın en büyük LNG ticaret şirketi olan Shell, gelecek 5 yılda LNG satışlarını yüzde 4-5 seviyesinde büyüterek üretimini yılda yüzde 1 artırmayı, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varilde sabit tutmayı hedefliyor.

Şirket, 2030'a kadar bütçesinin yüzde 10'unu da düşük karbonlu yatırımlara harcamayı planlıyor.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, stratejiye ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün temel finansal hedeflerimizde çıtayı yükseltiyor, rekabet gücümüzün olduğu yerlere yatırım yapıyor ve hissedarlarımız için daha fazlasını sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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