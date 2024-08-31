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Ekonomi

SGK'ye 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
SGK'ye 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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