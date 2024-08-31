SGK'ye 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.
Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.