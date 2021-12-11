Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 31 Aralık'ta sona erecek elektronik tebligat (e-tebligat) başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.12.2021
SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

Engelliler sosyal güvenlik şemsiyesi altında

TEİS'ten süresi dolan bazı ilaç raporlarının 31 Aralık'a kadar yenilenmesi uyarısı

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım