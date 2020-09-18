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Ekonomi

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına süre uzatımı getirildi

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Sefa Şengül   | 18.09.2020
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına süre uzatımı getirildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kararla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede değişikliğe gidildi.

Buna göre, "Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez." ibaresindeki 30 Eylül tarihine 3 aylık süre uzatımı getirilmiş oldu.

Böylece sermaye şirketlerinin madde gereği 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sermaye şirketlerinin mali güçlerinin korunması amacıyla daha önce de bazı kararlar uygulamaya konulmuştu.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'inde de kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ihracatı izne tabi eşya listesine bazı eklemeler yapıldı.



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