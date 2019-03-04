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Ekonomi

Seracılıkta hızlı atılım hedefi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin sera alanlarının rehabilitasyonu için verilen desteklere ilişkin, "Mevcut alanları en az ikiye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 04.03.2019
Seracılıkta hızlı atılım hedefi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, seracılığa ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Antalya'da meydana gelen fırtınanın ardından seraların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Aslında örtü altı dediğimiz Türkiye'deki teknik seraların alanı çok çok düşük. Biz demir bir çerçeve üzerine naylon kaplıyoruz ve bunun adına 'sera' diyoruz. Seranın dünyadaki karşılığı bu değil." diye konuştu. 

Pakdemirli, sera alanlarının genişletilmesine yönelik Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarına proje sunduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlıklar projemizi destekledi. Ayrıca Ziraat Bankası ile görüşmeler yapıldı. 2 yılı ödemesiz, 5 yılı ödemeli toplam 7 yıl vadeli ve yüzde 8,25 faizli, yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmının karşılanması için bir kredi yolu açıldı. Bunun da bugünkü şartlar itibarıyla yatırım iştahını bu alana doğru kaydıracağını görüyorum. Ciddi talepler oluşmaya başladı. Tahmin ediyorum, Türkiye'nin mevcut sera alanlarının rehabilitasyonu anlamında verilen bu destekler önümüzdeki 18 ay içinde işe yarayacaktır. Ayrıca, mevcut alanları en az ikiye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum."

"Jeotermal alanlar da müsait"

Türkiye'de seracılığın en az Hollanda'da olduğu kadar iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'nin jeotermal alanları da seracılık için müsait." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, devletin kaynaklarının nitelikli seracılık için kullandırılacağını belirterek, Türkiye'nin seracılık alanında gerekli birikime sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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