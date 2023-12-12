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Ekonomi

Şekerleme ürünleri ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

Halil Şahin  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Şekerleme ürünleri ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yüzlerce yıllık geçmişi olan şekerleme, lokum ve helva sektörünün ihracattaki büyümesi sürüyor.

Türkiye'nin 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, şekercilik mamulleri ihracatının 1 milyar 43 milyon dolara, çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatının 896 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Birlikleri kanalıyla yapılan ihracatın, ülke genelindeki büyümenin üzerinde bir performans sergilediğini aktaran Öztürk, şekerleme ürünlerinde ABD, İngiltere ve Irak, çikolatalı şekerleme ürünlerinde ise Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olarak öne çıktığını bildirdi.

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