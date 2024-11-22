SEIKO Optik, Yusuf Dikeç ile Silmo İstanbul Optik Fuarı'nda yerini aldı
SEIKO Optik, işbirliği yaptıkları ve markanın "Görüş Elçisi" olarak konumlandırdıkları milli atıcı Yusuf Dikeç ile Silmo İstanbul Optik Fuar'ında özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
İstanbul
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Silmo İstanbul Optik Fuarı'ndaki SEIKO standında hayatına ve spor kariyerine dair ilham verici hikayesini ziyaretçilerle paylaştı. SEIKO gözlük camları sayesinde sağladığı net görüşle performansında yakaladığı ivmeyi anlatan Dikeç, fuarda imza günü de düzenledi.
Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan SEIKO Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, Silmo İstanbul Optik Fuarı'nda, optik sektörüyle projelerini tanıttıklarını ve bir yıl boyunca gerçekleştirecekleri çalışmaların temellerini attıklarını söyledi.
SEIKO'nun, 1881'de Japonya'da kurulan köklü bir marka olduğuna değinen Çam, "İlk olarak saat sektöründe faaliyet gösteren firmamız, 1923'de optik cam üretimine başladı ve bu süreçte dünya genelinde büyük bir pazar payına ulaştı. Türkiye'ye giriş yaptığımız günden bu yana Türk optikçilerine ve kullanıcılarına ürünlerimizi sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dikeç ile yapılan işbirliğinden söz eden Çam, "Bu yıl ayrıca bizim için farklı bir anlam taşıyor çünkü başarılı sporcumuz Yusuf Dikeç ile işbirliğimizi tanıttık. Kendisinin olimpiyatlardaki başarıları ve tek aksesuar olarak gözlük kullanması, gözlük camında özellikle markamızı temsil etmesi bizi böyle bir işbirliğine taşıdı. Kendisiyle böyle bir çalışma yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
"Kendisini desteklemek bizim için büyük bir şans"
Kendileri için en önemli unsurlardan birinin de optik algısının toplumda üst segmentlere taşınması ve topluma iyi anlatılması olduğunun altını çizen Çam, Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarındaki başarısını gördükleri andan itibaren markaları ve Dikeç arasındaki süreci başlattıklarını söyledi.
Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortada keskin görüş ve hassasiyet gerektiren bir hedef vardı. Milimetrelik ölçülerle tam hedefi görmesi gerekiyordu ve bu süreçte kullandığı tek aksesuar gözlüğüydü. Direkt olarak bu işbirliği fikri oluşmuş oldu bizde. Kendisiyle ilk irtibata geçtiğimizde camlarının da SEIKO olduğunu öğrenince süreç çok hızlı ilerledi. Dikeç'in bundan sonraki başarılarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yusuf Dikeç çok başarılı bir sporcu ancak başarıya giden yolda kullanılan araç ve gereçlerin de ne kadar önemli bir unsur olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu konuda kendisini desteklemek bizim için büyük bir şans. Yusuf Bey ile kurduğumuz bu güzel diyaloğu burada tüm optik sektörüne duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."
Markanın gelecekteki hedeflerine ilişkin bilgi veren Çam, SEIKO'nun gelecek vizyonunu sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte yürüteceklerini aktardı.
SEIKO'nun kız çocuklarının eğitimine de katkıda bulunduğuna işaret eden Çam, bu tür algıları kamuoyunun önüne çıkararak görmenin ne kadar önemli bir argüman olduğunu topluma anlatmak istediklerine dikkati çekti.
Çam, Türk toplumunun görme sağlığı konusundaki bilincini artırmak istediklerine değinerek, şunları aktardı:
"Yapılan tüm işlerin başında görme sağlığının olduğunu ve en önemli aksesuarın gözlük olduğunu anlatmaya çalışacağız çünkü toplumun başarısında çok önemli bir unsur bu. Önümüzdeki dönemde SEIKO markasını daha da genişleteceğiz ve büyüteceğiz. SEIKO AR-GE'si çok güçlü bir marka. Japonya'dan gerçekleşen AR-GE çalışmaları her kesime hitap eden ürünler üretmemizi sağlıyor ve biz de tüm kesimlere ulaşacak bir profil çizmeye çalışıyoruz."
"En büyük destekçim SEIKO"
Milli atıcı Yusuf Dikeç de gözlüğün artık bir aksesuar olmaktan çıktığını aktararak, hayatı kolaylaştırmanın ve yapılan işi daha iyi gerçekleştirebilmenin bir aracı haline geldiğini vurguladı.
Dikeç, "Olimpiyatlarda aldığım madalyaya en büyük katkı, tek aksesuarım olan gözlüktü ve bu katkı da SEIKO camları sayesinde oldu. Yani madalyamdaki en büyük başarıya katkı sağlayan aksesuar gözlük. Burada bulunmamın sebebi de SEIKO ile olan işbirliğimiz. Bu işbirliğimizi 4 yıl boyunca devam ettireceğiz. En büyük destekçim SEIKO'ya buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en ince organik camları
SEIKO Optik optik dünyasında kalite, hassasiyet ve yenilikçilik çözümleriyle yer almayı hedefliyor. Japonya'da kurulan marka, kullanıcıların görüş konforunu artırmak için teknolojiyi ince işçilikle birleştiriyor. FreeForm teknolojisi ve dünyanın en ince organik camları gibi birçok ilke imza atan marka Türkiye'de de 2015'ten bu yana üretim yapıyor ve buradaki yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.
Marka sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı milli atıcı Yusuf Dikeç ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde optik camlarının spor dünyasında nasıl bir fark yaratabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor.
Yusuf Dikeç'i "Görüş Elçisi" olarak konumlandıran SEIKO, sadece gözlük camı kalitesine değil, marka ile başarı arasındaki bağı da vurgulamayı hedefliyor.
Dikeç'in ekipmansız yarışlarda sadece SEIKO gözlüklerini kullanarak elde ettiği başarı, marka içinde hem görsel hem de sembolik bir anlam taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.