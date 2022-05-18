Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planlıyor
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.
Moskova
Sberbank, yaptığı yazılı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra Borsasına ilettiğini bildirildi.
Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.
Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.