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Ekonomi

Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planlıyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 18.05.2022
Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planlıyor

Moskova

Sberbank, yaptığı yazılı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra Borsasına ilettiğini bildirildi.

Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı.

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