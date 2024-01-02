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Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılıktan 2023'te ihracat rekoru

2022'de 4,4 milyar dolarla ihracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayisi, 2023'te bu rakamı 5,5 milyar dolara yükseltti. Sektörün ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yaklaşık yüzde 27 arttı.

Göksel Yıldırım  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Savunma ve havacılıktan 2023'te ihracat rekoru

Ankara

Savunma ve havacılık sanayisi 2023'te ulaştığı 5,5 milyar dolar ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza attı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı ve yeni rekora imza attı. 2023 yılının tümünde ise 5,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalayan savunma ve havacılık sanayisi bu yılki ikinci rekorunu kaydetti ve ihracat rakamını daha da geliştirdi.

Sektör geçen yıl ihracatını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27 artırdı.

Sektörün geçen yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl yeni müşteriler kazandı.

Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.

Tarihi ihracat başarısı ve ilk kez ihraç edilen ürünler

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, geçen yıl Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı.

Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170 geçen yıl ilk ihracat başarısını yakaladı.

Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi. Yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaştı.

İnsansız hava aracı BAHA'nın ilk ihracatı Afrika'ya yapıldı. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözcü insansız hava aracı TOGAN ilk ihracatına yine Afrika'da imza attı. Milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU'yu ilk tercih eden yurt dışında bir müşteri oldu.

Sektör geçen yıl tank sistemleri alanında ilk defa uluslararası bir seri üretim sözleşmesine imza attı. Hava savunma sistemlerinin hem kara hem deniz versiyonları için ihracat sözleşmeleri imzalandı.

HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi'nin ilk uluslararası teslimatı gerçekleştirildi. Yazılım tabanlı milli deniz telsizinin ilk ihracatı yapıldı.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI ile CATS kamerasının ihraç edildiği ülke sayısı 10'u geçti. "ELMAS ekranı"nın, ATAK Helikopteri kokpitine entegre edilerek ilk ihracatı gerçekleştirildi.

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