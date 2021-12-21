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Ekonomi

Satışına tezgahta başladığı midyelerini 4 ülkeyle buluşturdu

Tezgahta midye satarak 7 yaşında çalışmaya başlayan Ahmet Çiçek, yıllar içinde oluşturduğu markasıyla 4 ülkeyi Türk midyesiyle buluşturdu.

Zeynep Çetinkaya   | 21.12.2021
Satışına tezgahta başladığı midyelerini 4 ülkeyle buluşturdu

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, restoran zinciri haline gelen "Midyeci Ahmet", Yunanistan, Bahreyn ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde de şube açıyor.

"Midyelerin Efendisi" olarak da anılan markanın kurucusu Ahmet Çiçek, kariyerine 7 yaşında bir tezgahta midye satarak başladı.

Fast food alanında zincir marka haline gelen Ahmet Çiçek, dünyada bu alanda küresel anlamda büyüyen ilk sokak lezzetleri arasında gösteriliyor.

Salgın döneminde yüzde 200'lük büyüme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yüzde 200'lük büyüme yakalayan Midyeci Ahmet, İstanbul'da yer alan fabrikasına ek olarak 2020'de Yunanistan'ın Selanik şehrinde 2000 metrekarelik bir fabrika açtı.

Üretim kapasitesini 10 katına çıkaran restoran zinciri, 1000'den fazla kişiye iş olanağı sağlarken 2021 yılı sonuna kadar 1 milyar avro ciro hedefliyor.

Yıl sonuna kadar 35 şubeyle hizmet verecek

Yunanistan'ın ardından geçen ay Bahreyn'de, bu ayın başında da Katar'da şubeleşen Midyeci Ahmet, Dubai'de yeni bir şube açmaya hazırlanıyor.

Firma, yurt içinde açılacak yeni yerleriyle, toplamda 35 şubesiyle hizmet sunacak.

Farklı ülkelerle de franchise ve yatırım görüşmelerine devam eden Midyeci Ahmet, yakında İngiltere, Almanya, İspanya, Rusya ve Ukrayna şubelerini de açmayı amaçlıyor.

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