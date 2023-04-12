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Ekonomi

Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu

Sasa Polyester, sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Abdulkadir Günyol  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu

İstanbul

Sasa Polyester Sanayi AŞ'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada "Şirketimizin mevcut 15 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 lira olan çıkarılmış sermayesinin 5 milyar 295 milyon 959 bin 799,10 liraya yükseltilmesine; artırılan 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liranın 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira tutarındaki kısmının 2022 yılı karından, 52 milyon 601 bin 757,75 lira tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye yüzde 130 oranında bedelsiz hisse verilmesine; Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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