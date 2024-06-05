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Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yılın ilk çeyreğinde arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,25 yükseldi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yılın ilk çeyreğinde arttı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,25 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2023'ün son çeyreğine göre yüzde 3,57 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,58, çeyreklik bazda ise yüzde 5,97 artış kaydetti.

En fazla artış enerji sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,12 ile enerji sektöründe kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 6,22 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

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