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Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,6 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,59,21766,842,5249,713,18,78,71113,1
2022612,38,19,478,120,90,12,3-1,71,7
20234-8,80,4-1,40,30,88,33,55,12,722,3

2024
1,3
11,2
4,3

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