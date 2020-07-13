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Ekonomi

Sanayi üretimi mayısta arttı

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

Göksel Yıldırım   | 13.07.2020
Sanayi üretimi mayısta arttı

Ankara

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

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