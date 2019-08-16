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Ekonomi

Sanayi üretimi haziranda azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 16.08.2019
Sanayi üretimi haziranda azaldı

Ankara

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşüş gösterdi. Bu dönemde 96,9 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl haziranda 107,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 azaldı.

Haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalacağını tahmin etmişti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahminler arasında yer almıştı.

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