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Ekonomi

Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu

Elektrik-elektronik sektörü 1 milyar 517 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 670 milyon 767 bin dolar, otomotiv endüstrisi 3 milyar 289 milyon dolar, makine ve aksamları 1 milyar 59 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu

İstanbul

Sanayi bünyesindeki 4 sektör, martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara ulaştı. Bu, aynı zamanda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan deprem felaketinin şubat ayında ihracata olumsuz yansımalarına karşın afet bölgesindeki illerde üretimin normalleşmeye başlamasıyla Türkiye'nin ihracat performansı artarak devam ediyor.

Firmaların ihracatta dünya markası haline gelmek için gösterdiği çabalar Türkiye'nin dış satımının rekorlar kırmasını sağlarken, ana pazarların yanında Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında sunulan destekler de Türk ihracatçısının başarısında önemli bir faktör oluyor.

Sanayi ihracatı 17 milyar doların üzerine çıktı

Hızlı kalkınmasına devam eden Türk sanayisi, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da geçen ay yüzde 73 oldu.

Elektrik ve elektronik, iklimlendirme sanayi, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları geçen ay ihracat rekoru kırdı.

Elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 517 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 670 milyon 767 bin dolar, otomotiv endüstrisi 3 milyar 289 milyon dolar, makine ve aksamları 1 milyar 59 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına imza attı.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre, elektrik ve elektronik yüzde 11,2, iklimlendirme sanayi yüzde 8,9, otomotiv endüstrisi yüzde 22,8, makine ve aksamları yüzde 16,6 ihracat artışı kaydetti.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak kayıtlara geçti.

Elektrik ve elektronik en fazla dış satım yapan dördüncü, makine ve aksamları da en fazla ihracat gerçekleştiren sekizinci sektör oldu.

Makine ve aksamları sektörüne en fazla talep Rusya Federasyonu'ndan geldi

Rekor kıran sektörlere ülke bazlı bakıldığında, otomotiv endüstrisi, en fazla dış satımı 474 milyon 673 bin dolar ile Almanya'ya yaptı.

İklimlendirme sanayi sektörüne de en fazla talep 70 milyon 41 bin dolarla Almanya'dan geldi.

Elektrik ve elektronik sektöründe 141 milyon 977 bin dolarla Birleşik Krallık öne çıkarken, makine ve aksamları en fazla ihracatı 132 milyon 685 bin dolarla Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 889 milyon 344 bin dolarla Kocaeli tarafından yapıldı.

İklimlendirme sanayinde 260 milyon 421 bin dolar, elektrik ve elektronik sektöründe 757 milyon 983 bin dolar, makine ve aksamlarında 339 milyon 104 bin dolarla İstanbullu şirketler öne çıktı.


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