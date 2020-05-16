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Ekonomi

'Sanal ticaret heyetleri' hız kazandı

Ticaret Bakanlığının ihracatçılarla birlikte dünyanın dört bir yanına düzenlediği ticaret heyeti ziyaretlerinin, Kovid-19 salgını şartları altında hız kesmeyerek sanal ortamda gerçekleştirilmesine devam ediliyor.

Merve Özlem Çakır   | 16.05.2020
'Sanal ticaret heyetleri' hız kazandı

Ankara

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamaları ve önlemler nedeniyle gerçekleştirilemeyen genel ticaret heyeti programları, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatı, bakanlığın organizasyonuyla "sanal ticaret heyeti" organizasyonları ile hayata geçiriliyor.

Bu doğrultuda, sanal nitelikli ilk Genel Ticaret Heyeti 13-15 Mayıs tarihlerinde Özbekistan’a yönelik düzenlendi.

Özbekistan Genel Ticaret Heyetinin açılışı, bakanlık yetkilileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Taşkent Ticaret Müşavirinin katılımıyla, firmalara yönelik bir video konferansla yapılırken, sanal ortamda ikili firma görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti programına hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş/kuru meyve ve sebze, çikolatalı ve şekerli mamuller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı gibi ürün üretimi, tarım makineleri, soğuk hava depolama ve gıda ambalajlama sektörlerinde faaliyet gösteren 16 Türk ve 44 Özbek firması katıldı.

Sanal ticaret heyeti ile uzaklar yakın oluyor

Sanal nitelikli Genel Ticaret Heyeti programlarına, 27-29 Mayıs 2020 tarihlerinde, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, bebek ürünleri gibi gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerini kapsayan Kenya Sanal Ticaret Heyeti ile devam edilecek.

Bakanlığın belirlediği hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan'a yönelik olarak da 15-19 Haziran tarihlerinde fındık ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makinaları, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerini kapsayan bir sanal ticaret heyeti programı gerçekleştirilecek.

22-23 Haziran'da da söz konusu etkinliklere plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili sektörlerini kapsayan Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti ile devam edilecek.

Önümüzdeki dönemde ayrıca Almanya, Kazakistan, Nijerya, Bulgaristan ve Pakistan'a da genel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanıyor.

Büyük zincirlere yönelik "Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti" 

Öte yandan, ilk sektörel ticaret heyeti de sanal platformda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapı kimyasalları ve boya sektöründe, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştiriliyor. Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik ve halen devam eden sanal ticaret heyetine, Türkiye'den 13 firmanın yanı sıra Kolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılıyor.

Ayrıca ihracatçıların, yurt dışında faaliyet gösteren büyük perakendeci, toptancı mağazalar ve süpermarket zincirleri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri amacıyla, her seferinde tek firmaya yönelik düzenlenecek Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına da kısa sürede başlanacak.

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