Dolar
19.43
Euro
21.46
Altın
1,998.59
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,769.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti’nin TCDD'ye teslim töreninde konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi’de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşuyor.
logo
Ekonomi

Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azalarak 640 milyar Güney Kore wonuna (yaklaşık 480 milyon dolar) düştü.

Emre Gürkan Abay  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Moskova

Samsung, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 63,75 trilyon Güney Kore wonuna (yaklaşık 47,6 milyar dolar) geriledi.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azalarak 14,12 trilyon Güney Kore wonundan 640 milyar Güney Kore wonuna düştü.

Samsung böylelikle 2009’dan bu yana en düşük ilk çeyrek faaliyet karını elde etti.

Şirketten yapılan açıklamada, hafıza çiplerine yönelik azalan talebin ve çip fiyatlarındaki düşüşün şirket gelirlerini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Dünyanın en büyük hafıza çipi üreticisi Samsung, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından hızla düşen talep nedeniyle hafıza çipi üretimini azaltma kararı aldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi
Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor
Bakan Bozdağ: Ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için her şeyi bir kenara bırakıp yekvücut olmamız gerekir
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı seferler aksadı

Benzer haberler

Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Bakan Varank: Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız

AB, çip üretimini artırmaya hazırlanıyor

Alphabet'in hisseleri Samsung'un Google yerine Bing arama motorunu kullanabileceği haberiyle düşüşte

Alphabet'in hisseleri Samsung'un Google yerine Bing arama motorunu kullanabileceği haberiyle düşüşte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet