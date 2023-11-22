Dolar
28.82
Euro
31.40
Altın
1,999.86
ETH/USDT
2,000.00
BTC/USDT
36,472.00
BIST 100
8,027.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Sam Altman, OpenAI'a CEO olarak geri dönecek

Beş gün önce görevden alınan OpenAI kurucu ortağı Sam Altman'ın, üst yönetici (CEO) olarak şirkete geri döneceği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Sam Altman, OpenAI'a CEO olarak geri dönecek

Berlin

OpenAI’dan yapılan açıklamada, Altman'ın geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Altman, eski Salesforce Üst Yöneticisi Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı ekonomist Larry Summers ve Quora'nın kurucusu Adam D'Angelo'dan oluşacak yeni yönetim kurulu üyeleriyle OpenAI’a dönecek.

Taylor’un, OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı olması planlanıyor.

Altman, X'ten yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın (Microsoft CEO'su Satya Nadella) desteğiyle OpenAI’a dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'dan cuma günü yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeyi sürdürme becerisine inancı yok." ifadesi kullanılmış, CEO'nun görevden ayrıldığı bildirilmişti.

OpenAI'ın yaklaşık yüzde 49'una sahip olan Microsoft’un CEO'su Satya Nadella da 19 Kasım’da yaptığı duyuruda, Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurmuştu.

Nadella ayrıca, CNBC'ye verdiği röportajında, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft'un bu konuda yönetim kurulu ile diyalog içinde olacağını ifade etmişti.

OpenAI çalışanları da mevcut yönetim kurulunun istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ın yolundan gitmekle tehdit etmişti.

Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'ın yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff da OpenAI'daki görevlerinden istifa eden çalışanları işe almayı teklif etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor
TBMM'de istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek
Antalya'da mercek bulutu görüldü
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Benzer haberler

Edirne'de yapay zeka destekli hazırlanan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Edirne'de yapay zeka destekli hazırlanan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Sam Altman, OpenAI'a CEO olarak geri dönecek

Microsoft da istifa etmeyi düşünen OpenAI çalışanlarını işe alabilecek

AK Parti'den "kripto varlık" açıklaması

AK Parti'den "kripto varlık" açıklaması
Salesforce, OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti

Salesforce, OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
OpenAI'ın görevden alınan CEO'su Altman Microsoft'a katıldı

OpenAI'ın görevden alınan CEO'su Altman Microsoft'a katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet