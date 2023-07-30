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Ekonomi

Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Pamukova ilçesinde hayata geçirilen Çilek Üretim Merkezi'nde yeni sezon mahsulleri toplanmaya başladı.

Onur Orhan  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakacak Mahallesi'ndeki Çilek Üretim Merkezi'nde tarımsal üretimin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Projenin başladığı 2021 yılında 18 dönüm alanda 10 ton çilek üretimi yapan, 2022'de bu alanı 40 dönüme çıkaran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kasım ayına kadar devam edecek çilek hasadında rekor üretim bekliyor.

Tarım alanında uzmanlaşan ekip, üretim ve toplama tekniklerini sürekli iyileştirerek daha verimli hasat sezonuna odaklanıyor.

Çilek Üretim Merkezi, yalnızca Sakarya'dan değil, çevre illerden de büyük ilgi görüyor.

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