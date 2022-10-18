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Ekonomi

Safran hasadı festivalle yapılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı, "6. Safran Festivali" ile gerçekleştirilecek.

Ahmet Özler   | 18.10.2022
Safran hasadı festivalle yapılacak Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adlandırılan safran festivali, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 21 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Panel, sunum, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 23 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında, her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan, 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yetiştirilen ve 35 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safran ile yapılan yemek yarışması da düzenlenecek.

Festivalin eğlence bölümleri ise Amasra'da maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal edildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalde safranın her açıdan ele alınacağını belirtti.

Festivalle hem safranın hem de ilçenin tanıtımının yapılacağını vurgulayan Köse, "Kortejle başlayacak festival, panellerle devam edecek. Bilim adamları ve uzamanlar safranı anlatacak. Tarlada hasat yapılacak. Yemek yarışması olacak. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanları gezilecek. İlçemiz önemli bir kültür turizmi merkezi. Safran ile ayrı bir turizm alanı oluştu. Binlerce kişi safran için ilçemize geliyor." ifadelerini kullandı.

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