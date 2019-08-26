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Ekonomi

Sabancı Holding Yünsa hisselerini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'deki tüm hisselerini satmak için yöneticilerini yetkilendirdi.

Yunus Türk   | 26.08.2019
Sabancı Holding Yünsa hisselerini satıyor

İstanbul

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

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